Ресурс для людей с инвалидностью работает в Тюменской области

В Тюменской области работает единый информационно-

просветительский портал для людей с инвалидностью "Социальный

компас".

Портал создан специально для людей с инвалидностью и членов их семей, проживающих в регионе. На нем собрана необходимая информация об организациях разных сфер и услугах, которые они предоставляют. При помощи умного поиска пользователи могут делать выборки организаций по услугам,

местоположению, степени доступности.

Также на "Социальном компасе" можно узнать о новостях и событиях из

сферы реабилитации в регионе, посмотреть полезные уроки и мастер-классы от

ведущих специалистов области.

В настоящее время на портале размещено более 500 организации и более

250 видов услуг. В дальнейшем здесь будет представлена информация

от организаций других сфер и ведомств, сообщает АиФ - Западная Сибирь.