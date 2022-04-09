Ресурс для людей с инвалидностью работает в Тюменской области

В Тюменской области работает единый информационно-
просветительский портал для людей с инвалидностью "Социальный
компас".
Портал создан специально для людей с инвалидностью и членов их семей, проживающих в регионе. На нем собрана необходимая информация об организациях разных сфер и услугах, которые они предоставляют. При помощи умного поиска пользователи могут делать выборки организаций по услугам,
местоположению, степени доступности.
Также на "Социальном компасе" можно узнать о новостях и событиях из
сферы реабилитации в регионе, посмотреть полезные уроки и мастер-классы от
ведущих специалистов области.
В настоящее время на портале размещено более 500 организации и более
250 видов услуг. В дальнейшем здесь будет представлена информация
от организаций других сфер и ведомств, сообщает АиФ - Западная Сибирь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru