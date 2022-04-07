Тюменские школьники прошли квест "В тылу ковалась Победа"

Учащиеся, педагоги и руководители школ, воспитанники Областного поискового центра им. Артура Ольховского" и "Республики Неугомонных" приняли участие в историческом квесте "В тылу ковалась Победа".

Школьники прошли маршрут по историческому центру Тюмени и проверили свои знания об истории тылового города в период Великой Отечественной войны.

За победу в историческом квесте боролись 45 команд школьников. Согласно правилам, участникам было необходимо, перемещаясь по историческому центру от одного этапа к другому, на скорость выполнить задания с зашифрованной информацией о памятных местах Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Контрольные точки находились у Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 2), на Исторической площади, в сквере "Прощание", у Тюменской областной Думы (ул. Республики, 52), у ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) и пр.

После завершения квеста в сквере Прощания подвели итоги. I место заняла команда СОШ №22, II место – гимназия №49, III место – СОШ №43. Вне конкурса в мероприятии приняла участие команда руководителей общеобразовательных учреждений Тюмени, которая, как и в прошлом году, первая успешно справилась со всеми заданиями. Поисковики вручили педагогам книги "Навек остались молодыми", посвященные 111 выпускникам тюменских школ, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

В ходе церемонии представители поискового центра представили в сквере передвижной музей "Эхо памяти", организовали работу полевой кухни и накормили всех участников квеста солдатской кашей.