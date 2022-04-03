Запрет на вылов водных биоресурсов наступает в Тюменской области

С начала таяния льда и до 20 мая вводится запрет на вылов водных биоресурсов в реках и их пойменных системах - ручьях, притоках, старицах, сорах. С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы.

В эти периоды, сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области, при осуществлении любительского рыболовства рыбакам разрешается добыча водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

Использование любых других орудий лова не обозначенных в вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъемники) и др.), расценивается как нарушение правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных биоресурсов (щуки, судака, леща, язя, карася), разрешенная при осуществлении любительского рыболовства, составляет 5 кг суммарно или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг, 0,1 кг – хирономид. Лимит по ракам составляет 2 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены: сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун, артемия, артемия на стадии цист.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающая наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного средства, так же граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 256 (Незаконная добыча водных биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов предусмотрена занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям можно обращаться по тел. 8 (3452) 33-58-80, сообщает Тюменская линия.