О старте фестиваля детского творчества объявили тобольские музейщики

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник начал прием заявок на участие в XII Всероссийском фестивале детского творчества "Жароптицево перо".

Традиционный музейный фестиваль детского творчества "Жароптицево перо", приглашает для участия юных поклонников творчества Петра Павловича Ершова. Положение о фестивале – на сайте музея-заповедника. Конкурс пройдет в пяти номинациях, в каждой из которых отдельно будут оцениваться работы по четырем возрастным группам (дошкольники, учащиеся 1-4, 5-8 и 9-11 классов).В 2022 году старания участников офлайн будет оценивать компетентное жюри с многолетним педагогическим и творческим стажем. По итогам фестиваля состоится гала-концерт лучших творческих выступлений, будет организована выставка работ участников, победители и призеры будут отмечены ценными подарками и призами.

На первом этапе – до 14 апреля 2022 года конкурс проводится на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Второй этап – 18-30 апреля – прием заявок на участие от призеров 1 этапа в номинациях "Сказочный умелец", "сказочная кисть" и "Лоскутная мозаика". В это же время примут заявки на участие и от призеров 1 этапа в номинациях "Наследники П.П. Ершова" и "В гостях у сказочных героев" (о времени очного выступления будет сообщено дополнительно).

Третий этап запланирован на 5-15 мая 2022 года - работы участников будут представлены для зрительского голосования. 21 мая состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей. По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.