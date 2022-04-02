В тюменском центре "Пышма" проводят обучение слепоглухих инвалидов

В Тюменской области возобновил работу обучающий центр для слепоглухих людей, который с 2017 года при поддержке Фонда "Со-единение" (г. Москва) действовал на базе Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

Сегодня на территории Российской Федерации работают три подобных центра: Новая Москва (Дом слепоглухих в Пучково), Тюменская область (реабилитационный центр "Пышма") и Новосибирск (ассоциация "Интеграция").

Слепоглухота — одна из самых сложных форм инвалидности, когда контакты с внешним миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения. Очень важно расширить таким людям доступ в информационное пространство, помочь им "включиться" в общество. В центре инвалиды с одновременным нарушением зрения и слуха учатся работать с брайлевским дисплеем, пользоваться голосовыми приложениями, пакетом Microsoft Office, создавать аккаунты в соцсетях и общаться с их помощью в интернете.

Кроме того, здесь они изучают систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку. За все время работы центра курсовое обучение в "Пышме" прошли уже 78 слепоглухих из разных регионов России: Челябинской, Оренбургской, Ивановской, Ижевской, Тюменской областей, Пермского края и т.д. Фонд выбрал Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в качестве партнера неслучайно. Здесь есть и хорошая материально-техническая база, и высокопрофессиональные специалисты, имеющие опыт работы со слепыми и слабовидящими людьми.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.