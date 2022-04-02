Грамотный полив рассады овощей – залог богатого урожая

Эксперты советуют на первых порах вредно заливать рассаду, в дальнейшем – вредно поливать мало.

- Используйте воду комнатной температуры, прекрасный вариант для увлажнения рассады – фильтрованная вода, - поясняет опытная огородница из посёлка Голышманово Нина Петрова. - Если фильтра нет, можно дать воде 1-2 дня отстояться. Полезной для рассады будет подкисленная вода. Для этого растворите в 10 литрах воды 1 торфяную таблетку или 1 г лимонной кислоты.

Идеальная вода для полива рассады – талая или дождевая. Ещё до появления всходов грунт один раз в день увлажняют из пульверизатора, чтобы на поверхности не образовывалась корка. Это необходимо, если почву хорошо пролили перед посевом семян, а ящики с рассадой укрыли стеклом или пленкой.

Нина Петрова рекомендует, когда сеянцы взойдут, укрытие убрать, а увлажнение почвы на 2-3 дня прекратить, чтобы дать росткам окрепнуть. Затем рассаду окучивают, прореживают и поливают уже 1 раз в неделю. После появления 2-3 настоящих листочков рассаду нужно поливать больше и до самого нижнего слоя почвы. Если выращиваете рассаду в непрозрачных стаканчиках или ящике, опустите в грунт деревянную палочку и проверьте, насколько он влажный. Частота полива зависит от вида овощной культуры. К примеру, капуста любит воду не меньше огурцов, поэтому важно следить за тем, чтобы грунт постоянно был слегка влажным.

Если рассада начала усиленно тянуться вверх, стебли стали более тонкими, а листья бледными, необходимо срочно реже и меньше поливать, исключить любые подкормки, сообщает АиФ - Западная Сибирь.