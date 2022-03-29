Тюменские школьники активно участвуют в "Больших вызовах"

Исследовать полушария головного мозга, собрать умную лампу с 86 световыми эффектами, создать школьную мультиплатформу, удобную учителям и ученикам, разработать фильтр для очистки воздуха от диоксида серы – это лишь несколько примеров проектов, созданных школьниками Тюменской области. Защита авторских работ проходила в субботу, 26 марта, в рамках регионального финала всероссийского конкурса "Большие вызовы". Ученики региона презентовали разработки по одному из 13 направлений, напрямую связанных со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

"Мой проект связан с роботами, искусственным интеллектом. Дело в том, что сегодня роботы научись круто писать тексты. Опасно то, что они могут подражать стилю определенного автора. А это может приводить к фальсификациям, созданию компромата и прочим неприятным вещам. Я написал алгоритм, который может с высокой точностью находить эти тексты и говорит, что к ним нужно относиться с подозрением, перепроверять на подлинность", – рассказывает Артем Терешин, победитель регионального этапа в направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение".

Интересно то, что до лета прошлого года Артем абсолютно не признавал программирование и считал, что оно переоценено. Потом попробовал писать код – и влюбился. И создал проект для "Больших вызовов". "Мне хотелось написать что-то необычное, перспективное, что потенциально может принести мне опыт работы с IT-технологиями. Тем более, что не так давно я начал погружаться в эту тему, начал писать "нейроночки". Захотел – сделал", – говорит он.

В общей сложности в региональном финале "Больших вызовов" приняли участие более 100 человек. Эксперты выделили 13 победителей и 23 призеров. Теперь ученикам предстоит выступление на заключительном, федеральном этапе конкурса. А далее тюменцы смогут попасть на бесплатную образовательную смену в образовательный "Сириус". Традиционно она объединяет около 400 человек со всей страны, серьёзно увлечённых научно-исследовательской деятельностью.

Программа в "Сириусе" ориентирована на то, чтобы ребята познакомились с актуальными направлениями, которые есть сегодня в науке, с тем, что предлагают российские компании, над чем они работают и какие кадры хотят привлечь к себе в команду. Здесь среди компаний-партнеров – "Яндекс", "Росатом" и многие другие. Именно они и ставят "вызовы" школьникам – предлагают исследовать проблемы и предложить решения в тех задачах, которые перед ними сегодня стоят. Участники в буквальном смысле слова развивают научное сообщество страны.

Ежегодно в "Сириус" приезжают ребята и из Тюменской области. О том, каких результатов в этом году добьются представители региона, будет известно после завершения федерального этапа конкурса.

Учредителями являются Образовательный Фонд "Талант и успех", Научно-технологический университет "Сириус" и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Региональный трек организует Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение", сообщает пресс-служба регионального центра "Новое поколение".