Жители Голышмановского округа всячески поддерживают российских военнослужащих

Присоединяются к акциям, проводят флешмобы и автопробеги. А главное – активно собирают гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик и освобождённых территорий Украины.

На этой неделе голышмановский сельхозтоваропроизводитель Жакслык Исмаков передал в пункт сбора гуманитарных грузов две с половиной тонны муки. Это пятьсот мешков весом по пять килограммов.

- Посоветовался с рабочими своего предприятия, и мы решили оказать посильную помощь. Подумали, что самый лучший вариант – это мука, ведь, хлеб – всему голова. Когда наш президент объявил о начале специальной военной операции, мы всем сердцем поддержали это решение. Желаем скорейшего её завершения и возвращения мира на территорию соседней страны, - прокомментировал Жакслык Исмаков.

За сбор "гуманитарки" для жителей ДНР и ЛНР на территории Голышмановского округа отвечают специалисты комплексного центра социального обслуживания населения. По словам директора соцучреждения Светланы Овчинниковой, уже отправили три партии гуманитарного груза – 150 коробок. Машина с мукой будет уже четвёртой партией. Сейчас формируют продуктовые наборы. Голышмановцы продолжают активно приносить всё, чем могут поделиться с братьями-славянами, сообщает АиФ - Западная Сибирь.