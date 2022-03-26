Правила выращивания кабачков озвучили тюменцам

Тюменская дачница Светлана Радаева рассказала, чем можно подкормить кабачки, чтобы они были большими, здоровыми и крепкими.

— За сезон овощную культуру подпитываю трижды. Хорошо себя зарекомендовал следующий раствор: половина чайной ложки борной кислоты, 35 капель йода, литр молока смешать с девятью литрами теплой отстоянной воды в ведре. Полученным раствором опрыскать листья кабачков из пульверизатора, — говорит огородница. – Такой "коктейль" помогает восполнить овощу недостаток питательных веществ.

В период, когда кабачки тратят силы на рост листвы и стеблей, побалуйте их раствором нашатырного спирта в пропорции 100 мл нашатыря на десятилитровое ведро воды. Такая подкормка поможет нарастить новую зеленую массу в случае, если листья кабачков по какой-то причине засохли, пожелтели, а растение заболело.

Заключительную подкормку проведите во время активного созревания плодов. Смешайте стакан древесной золы и десять литров воды до полного растворения зольных частиц.

Хорошенько пролейте каждое растение под корень литром получившегося раствора.

Компетентный комментарий по этой теме также дала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

— Кабачки можно выращивать как рассадой, так и семенами. В последнем случае грунт должен быть очень питательным, с перегноем – как и для выращивания других бахчевых культур.

Если садите семена прямо в землю, почаще подкармливайте кабачки органическими удобрениями. Так, можно использовать перепревший в бочке настой сорной травы (литр настоя на десять литров воды), - сообщила эксперт. - Не забывайте регулярно прищипывать лишние побеги у кабачков. В условиях Западной Сибири хорошо зарекомендовали себя сорта кустовых кабачков: они более компактные и дают отличный урожай.