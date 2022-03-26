Многогранность актерского искусства продемонстрируют ишимцы в новом фотопроекте

27 марта ишимцы представят фотопроект "Без зрителя" в поддержку актеров театра, которые испытывают стресс из-за снижения количества зрителей на выступлениях и спектаклях. Фотопроект приурочен ко Всемирному дню театра.

С помощью фотопроекта ишимцы хотят поддержать театральные сообщества, передать грациозность и эмоциональность актерского искусства, которая не исчезает даже в кризисные периоды. На фото — актеры в ярких образах на сцене пустого зала Дворца культуры Ишима. При этом каждый из них не теряет изящества и продолжает отыгрывать свою роль. Главный посыл фотопроекта: внутри каждого творческого человека есть искра, которая помогает преодолеть сложности жизни и воодушевить других.

Над проектом работала команда мультицентра "Моя территория" в Ишиме, идея принадлежит креативному фотографу из Тюмени Андрею Фешкову. Моделями выступят актеры театральных коллективов Ишима и участники проекта "Школа студвесны" по направлению "Театр". Фотопроект можно будет увидеть в группе мультицентра "ВКонтакте".

— В Тюменской области, и в Ишиме в частности, есть множество актеров. Театр учит сочувствовать, сопереживать. Сейчас особенно важно проявлять внимание друг к другу и поддерживать в любых формах: зрителю — приходить на спектакли в своих городах, актерам — вдохновлять зрителя со сцены, — рассказал Павел Ханжин, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.