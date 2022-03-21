Тюменские власти за две недели марта ответили на 2900 вопросов жителей региона

С 1 по 15 марта жители Тюменской области подали 2 950 вопросов через соцсети и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба центра управления регионом.

2 215 вопросов было отправлено через цифровой портал "Госуслуги. Решаем вместе", из них 1 869 - по теме вакцинации и лечения от коронавируса. Следующими по количеству заявок стали темы "Дворы и территории общего пользования" (92), "Автомобильные дороги" (72), "Многоквартирные дома" (44) и "Электронные листки нетрудоспособности" (37).

Ещё 735 вопросов решено благодаря сообщениям, отправленным жителями через соцсети. Здесь чаще всего упоминаются проблемы благоустройства (218), дорог (109) и ЖКХ (95), а также соцобслуживание и защита (73).

В первой половине марта специалисты ЦУР зафиксировали сообщения тюменцев с вопросами о помощи жителям Донбасс. Лдей интересовало, в каких вещах они нуждаются, и где находятся пункты сбора гуманитарной помощи. Часть вопросов поступила по теме социально-экономических изменений.

Вопрос или жалобу можно оставить в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в официальной группе ЦУР "ВКонтакте".