К пожароопасному сезону готова лесная служба Голышмановского округа

Природные пожары тушат работники Голышмановского филиала Тюменской авиабазы. По словам руководителя предприятия Владимира Калашникова, подготовительные мероприятия к пожароопасному сезону прошли в штатном режиме.

- Весь противопожарный инвентарь исправен, сформирован запас горючки, - комментирует Владимир. – У нас в наличии 20 единиц различной спецтехники: от грузовых автомобилей до снегоболотохода. Вся техника на ходу. В прошлом году нам выделили два новых колёсных трактора и УАЗик. Пункты противопожарного инвентаря сосредоточены в посёлке Голышманово, в сёлах Малышенке и Ражево. Везде установлены радиостанции. Работники леса всегда на связи между собой.

В тушении лесных и ландшафтных пожаров задействуют 25 голышмановских работников леса. Все обучены. Шесть специалистов получили удостоверения руководителей тушения пожаров, в том числе крупных.

- В пожароопасный период у нас дежурят группы пожаротушения, ведётся наземное патрулирование лесов и космический мониторинг программой ИСДМ-Рослесхоз. Квадрокоптер помогает отслеживать обстановку по пожарной опасности. В тесном контакте работаем с арендаторами лесов, главами сельских территорий и добровольными пожарными, - отметил Владимир Калашников.

Сейчас голышмановские лесники ведут разъяснительную работу с населением. Раздают листовки с правилами пожарной безопасности в лесу, беседуют с хозяевами домовладений, читают лекции в школах, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.