К патриотической акции "Рисуем Победу" присоединятся юные тюменцы

Присоединиться ко Всероссийской патриотической акции "Рисуем Победу", посвященной подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, предлагают жителям Тюменской области. Стать участниками мероприятия могут воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей и техникумов, а также педагоги.

Для ребят в возрасте от 4 до 18 лет предусмотрена номинация "Детское художественное и декоративно-прикладное искусство". Им нужно выполнить рисунок и написать краткое эссе о судьбе родных и близких в годы войны. Это может быть живопись, графика, декоративно-прикладное искусство или коллаж.

"Впервые в этом году мы учредили номинацию "Методическая разработка" для работников учреждений образования, культуры и молодежной политики. Лучшие авторские разработки будут изданы в итоговом сборнике", - отметили организаторы.

Работы участникам необходимо загрузить на сайт акции www.risuem-pobedu.ru до 1 мая. В детских рисунках и эссе жюри оценит оригинальность и технику исполнения, а во взрослых – уровень профессионального мастерства и соответствие тематике акции.

Добавим, в 2021 году акция "Рисуем Победу" собрала более 530 тысяч рисунков из разных регионов России и еще шести стран. Каждый участник получил именной сертификат, а авторы лучших работ - нагрудный знак, диплом и призы, сообщила Тюменская линия.