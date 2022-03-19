Тюменка больше пяти лет собирает настенные часы

Все часы – в черно-белых тонах, чтобы сочетались с дизайном ее квартиры.

В коллекции тюменки Марии Хайбуллиной 20 настенных часов. Все в черно-белой гамме и сочетаются с остальным пространством в квартире. Для часов выделена целая стена.

"Есть песня: "Я помню: белые обои, черная посуда", и когда мы переехали в новую квартиру, решили следовать ей и сделать все в таких тонах. Покрасили стены в белый, но показалось, что чего-то не хватает. Тогда купили первые часы", – рассказала Мария Вслух.ру.

Но одних часов оказалось недостаточно, в итоге дошли до пяти. А потом часы начали дарить близкие - например, знакомый привез из Нью-Йоркского музея часы, у которых вместо стрелок шарик на магните. Почти все подарки висят на стене, только пять часов туда не попали - цветные. Единственные не черно-белые, которые заняли законное место - в виде сковородки, с изображением желтой яичницы на циферблате.

"Пять или шесть лет мы честно заморачивались и ставили батарейки, но потом пришли к выводу, что часы все-таки, в первую очередь, декор, поэтому оставили только функциональные, которые точнее всего показывают время, а из остальных батарейки убрали", - пояснила Мария.