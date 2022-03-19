Профессиям бариста и мастеров маникюра бесплатно обучают тюменских школьников

В Тюмени работает Центр опережающей профессиональной подготовки. Школьники с 6 по 11 класс могут бесплатно освоить навыки, например, бариста, пиццамейкеров или мастеров маникюра. Программа рассчитана на 5,5 тысячи человек.

Ученики 6-11 классов занимаются в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Ученица лицея №81 Дарья Ореховская уже два года увлекается дизайном ногтей, училась по роликам на ютубе. Но когда узнала, что можно учиться у профессионалов лично – записалась на курс.

"Лучше, когда человек с опытом, знающий, объясняет тебе лично, как выполнить тот или иной дизайн, тот или иной вид маникюра", – рассказала Дарья.

Некоторые школьники воспринимают занятия как временное увлечение, а кто-то планирует связать с ними всю жизнь. Дарья Ваганова, ученица школы №48, хочет стать режиссером. В Центре она учится съемке.

"Первое задание заключалось в том, чтобы передать атмосферу ночного клуба. Это научило работать с камерой и общаться с актерами", - рассказала Дарья Вслух.ру.