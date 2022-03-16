Школа искусств Тобольска вошла в число лучших образовательных учреждений РФ

17:07 16 марта 2022
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Тобольская Детская школа искусств имени А.А. Алябьева за высокое качество образовательных услуг удостоена звания лауреата Всероссийского конкурса "Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации - 2022", сообщает администрация города.

Конкурсный отбор участников проводился с ноября 2021 года по март 2022 года Департаментом статистики и экспертизы ООО "Экспертмедиагрупп". В ходе исследований были отмечены высокое качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженная репутация учреждения.

Школе искусств вручен именной диплом и сертификат на право бессрочного использования логотипа "Лучшее образовательное учреждение Российской Федерации - 2022".

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