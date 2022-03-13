Лечение ран на коре деревьев обязательно весной

Ее нужно сделать пока не началось сокодвижение.

- Чтобы гниль не проникла в растение, раны или срез после обрезки покройте садовым варом, краской на основе олифы, - поделилась секретами опытная тюменская дачница Мария Тырцова. - Растительное масло - самое безопасное для дерева. Оно не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую дерево от потери влаги.

Краски же, в состав которых входит керосин или бензин, проникает в текстуру древесины на 3-5 см. Заметила, что такие раны заживают намного дольше, и даже может возникнуть дупло.

Если такое произошло - вычистите все мертвые ткани из дупла. Продезинфицируйте его 5-% железным или медным купоросом. Замазать обработанное отверстие надо цементным раствором – цемент (1 часть), песок (3 части), известь (1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо мазалась. Разрешается добавить немного олифы. Дупла больших размеров необходимо сначала заполнить битым кирпичом или щебнем. От лишайников на стволах деревьев тоже можно избавиться с помощью 5-% раствора медного купороса, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.