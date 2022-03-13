Коробки и кубики для создания пособий для детей с инвалидностью собирают в Тюмени

Центральная детская библиотека города Тюмени намеревается создать игровые и дидактические пособия для детей с инвалидностью своими руками. Для этого объявлен сбор различных материалов. Каждый может поучаствовать в сборе материала.

- Мы намерены смастерить игровое пособие "Игральная кость Брайль". Это пособие, которое помогает детям с нарушением зрения развивать пространственный интеллект, тактильное восприятие и готовит к обучению системе шеститочия Брайля, - рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" специалист Центральной детской библиотеки Гала Ганжала.

По ее словам, создание пособия "Игральная кость Брайль" является частью уникального волонтерского проекта "Вместе к успеху", который стартовал в январе 2022 года. Проект реализуется Специальной библиотекой для слепых совместно с Центром семейного чтения им. А. С. Пушкина и привлечением волонтеров, а также сети учреждений городской библиотечной системы. Совместными усилиями к маю 2022 года планируется растиражировать 6 видов дидактических пособий по 10 экземпляров каждого вида. Весь развивающий реквизит будет передан в образовательные учреждения и центры реабилитации, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для того, чтобы создать пособие, каждый желающий может принести в библиотеку: коробки, пластиковые (8х8х8 см) и деревянные (3,8х3,8х3,8 см) кубики, фетр гаммафлуоресцентный А4 (желтый), краску акриловую флуоресцентную для декоративного творчества Decola 50 ml (желтая, белая, оранжевая, розовая, синяя, зеленая – любая на выбор из этих цветов), двусторонний скотч, черную наждачную мелкозернистую бумагу 10х10 см, липучку круглую (d 1,5 см, велкро, черная ). Для изготовления инструкции: файл, бумага А4, брайлевская бумага 297х245 мм, рельефообразующая бумага А4.

Сдать материал можно по адресу: Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2). Справки по тел: +7 (3452) 278-693.