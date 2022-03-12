Какая фитолампа лучше для рассады, рассказали тюменцам

К сожалению, солнечного света не хватает в большинстве регионов России. У нас ранней весной, когда высаживают семена на рассаду, световой день короткий. Конечно, будущим всходам мало ультрафиолета и тепла.

- Если темно, то семена не прорастают или ростки слишком слабые и безжизненные. Они увядают, на них появляются тёмные или светлые пятна, скручиваются листья и стебли, - рассказывает опытная огородница из посёлка Голышманово Нина Петрова.

– Рассада требует порядка 9-15 световых часов ежедневно. Повысить освещённость растений помогут специальные лампы, которые способны полностью заменить солнечный свет. Для парников, теплиц и выращивания рассады советую использовать фитолампы мощностью 40 Вт и 80 Вт. Над растениями, молодыми побегами лампы фиксирую на высоте около 50 сантиметров. Обычные лампочки не подходят для освещения рассады, сообщает АиФ - Западная Сибирь