На дорогах Тюменской области вновь пройдут сплошные проверки

В выходные дни ГИБДД в Тюменской области проведет рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей. В минувшие выходные дни в регионе задержаны пьяными за рулем автомобилисты, трактористы и даже один водитель на мопеде.

В большинстве случаев водители употребляли алкоголь с друзьями или родственниками, а затем ехали в торговые точки за добавкой спиртного, соседние населенные пункты, к родственникам, друзьям и подругам.

"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет 12 марта в Тюмени. Сотрудники ГИБДД оценят состояние водителей на отдельных участках улично-дорожной сети.