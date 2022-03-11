На дорогах Тюменской области вновь пройдут сплошные проверки

В выходные дни ГИБДД в Тюменской области проведет рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей. В минувшие выходные дни в регионе задержаны пьяными за рулем автомобилисты, трактористы и даже один водитель на мопеде.
В большинстве случаев водители употребляли алкоголь с друзьями или родственниками, а затем ехали в торговые точки за добавкой спиртного, соседние населенные пункты, к родственникам, друзьям и подругам.
"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет 12 марта в Тюмени. Сотрудники ГИБДД оценят состояние водителей на отдельных участках улично-дорожной сети.
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