Для садоводов наступила ответственная пора

Чтобы не упустить драгоценное время, сразу после отступления холодов надо приступать к санитарной обрезке деревьев и кустарников – пока не началось сокодвижение.

- Подготовьте ножи, секаторы, лестницы и садовый вар, - комментирует опытный садовод из Голышманово Нина Петрова. - Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно начинать обрезку деревьев. При этом не оставляйте пеньки. Степень подмерзания дерева проверяйте так: чем темнее срез древесины, тем сильнее оно промерзло. Есть ещё один способ - срежьте несколько веточек и поставьте в емкость с водой. Распустившиеся почки разрежьте вдоль и посмотрите не текстуру почки внутри. Светло-зеленая ткань означает, что зимовку дерево выдержало успешно. Срезы после обрезки покройте тонким слоем садового вара.

В марте же производят обрезку кустов смородины и крыжовника, если это не было сделано осенью.

- Вырезку старых ветвей у черной смородины проводят с пятого года, у красной, белой смородины и крыжовника – с 6-8 летнего возраста, - уточнила Нина Петрова. - Такое ежегодное омолаживание кустов позволяет получать более высокие урожаи. Кусты черной смородины проверьте ещё на наличие толстых вздутых почек – это может быть почковый клещ. В случае находки – оберите их и сожгите. Если какая-то из веток густо заселена подобным почками – уничтожьте полностью.

Не забудьте подвязанные или пригнутые к земле кусты малины освободить и удалить с них сухие побеги. С кустами жимолости начинают работать после полного схода снега.

Посадки клубники также нуждаются в дополнительном уходе. Для задержания снега грядку с ягодами укройте любым светлым материалом и снимайте только с окончательным уходом морозов. Особенно актуально это для ранних не зимостойких сортов, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.