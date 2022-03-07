Весенне-полевые работы на подоконнике ведут дачники в марте

От качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай.

- Если всходы задерживаются, можно ускорить их появление, повысив температуру почвы, - делится секретами заядлая голышмановская огородница Ирина Шустова.

- Оптимальная температура – 28-32 градуса. При появлении первой петельки всходов контейнеры с рассадой переносят в самое светлое место и следят за температурным режимом. В течение недели дневная температура не должна превышать 16-18 градусов, а ночная 12-14. Делается это для того, чтобы приостановить рост подсемядольного колена и вытягивание рассады на ранней стадии. Добиться таких температурных условий можно, например, приоткрыв форточку. Холодный воздух не должен сразу попасть на молодые растения. Особенно опасны холодные сквозняки для баклажанов. Не переусердствуйте с таким закаливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой.

Подкармливать рассаду надо с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то есть поливать молодые всходы слабым раствором удобрения "Унифлор-рост" или "Унифлор-бутон". Да любым другим удобрением, подходящим для рассады.

- Будьте осторожны - излишний полив может вызвать закисание почвы, а в результате - отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих садоводов, - сказала Ирина Шустова.

– Ставьте фитолампы для улучшения освещения. Если растениям не будет хватать света – может существенно отодвинуться срок плодоношения. Дополнительного освещения достаточно только днем.

Все керамические и деревянные ящики, которые использовали в прошлом году, промойте с мылом и даже обдайте кипятком. Что касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый, так и приготовленный собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа.

В начале марта можно посеять корневой сельдерей на рассаду. У него сроки вызревания - 200 дней. Желательно их перед посадкой замочить. Сеять лучше в небольшие стаканчики с увлажненной почвой. Так как семена мелкие, сажать лучше на снег, при таянии которого семена немного втянутся в почву. Посевы обязательно накройте пленкой, а убрать ее можно после появления всходов. Сеют на рассаду в марте и семена белокочанной и краснокочанной капусты ранних сортов, кольраби и брокколи, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.