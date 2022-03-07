Каких редких птиц могут встретить тюменцы

Видовой состав птиц в Тюменской области за год не изменился, однако ряд пернатых изменил свой статус в региональной Красной книге. Об этом изданию "Тюменская область сегодня" рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

- В этом году вышла печатная книга Красной книги Тюменской области (третье издание). И в ней статусы и категории редкости многих видов изменились. Среди них можно отметить дубровника — это такой вид воробьиных птиц, которые ранее у нас были широко распространены на заболоченных и луговых территориях. В настоящее время этих птиц можно пересчитать на пальцах одной руки, а сфотографировать очень сложно. Численность снизилась в связи с тем, что эти птицы улетают на зимовку в Китай, а там их отлавливают для приготовления деликатесов. Последний раз мы фиксировали дубровника в Тюменской области в 2018 году, - рассказала специалист.

Также за 2021 год было несколько находок и встреч с редкими пернатыми.

Например, в районе Голышманово был отмечен на зимовке черный дрозд. Обычно эта птица за Урал не перелетает, но, видимо, в связи с изменением климата наблюдается продвижение ареалов птиц.

- Белоголовый сип был встречен одним из местных жителей в Нижнетавдинском районе в июне. Это хищная птица, встречается у нас очень редко, это больше азиатский представитель. И если в период весенних и осенних миграций птица действительно может находиться у нас, то что она делала здесь в начале июня — это вопрос. Возможно, она их какого-либо охотничьего хозяйства или питомника, - рассуждает орнитолог.

В Тюмени в сентябре была сфотографирована пеночка-зарничка. Обычно эта птичка встречается намного севернее. Возможно, у этих видов птиц уже к этому времени начались миграции, поэтому она попала в Тюмень на озеро Алебашево.