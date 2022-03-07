В тюменском реабилитационном центре "Родник" используют театральную терапию

В тюменском реабилитационном центре для детей "Родник" используют любую возможность, чтобы научить ребят общаться со сверстниками и взрослыми. Так, педагог – организатор Наталья Никитина сделала ставку на искусство театра.24 февраля она организовала для ребят игровую программу театральных инсценировок "Театр экспромт".

Ребята, вместе с педагогами центра, экспромтом поставили сказку "Снеговик". Между участниками мероприятия распределили роли и выдали костюмы героев сказки. Ведущая Алена, громко и выразительно читала текст, а остальные дети выражали чувства и действия своего персонажа при помощи мимики и жестов.

Театральная сценка-экспромт — это спектакль, который проводится без предварительной подготовки. Это одно из самых универсальных средств развлечения и сближения людей. Экспромт предполагает сиюминутное перевоплощение, что значит несовершенное, с ошибками, казусами и смешными ситуациями событие.

Мероприятие прошло в доброй и непринужденной атмосфере. Ребята не только проявили свой творческий потенциал, насладились театральным действием, но и избавились от страха перед неудачей, а также почувствовали себя одной дружной командой.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.