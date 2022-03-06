Блюда, которые ели Текутьев и Машаров, могут попробовать и тюменцы

Тюменка Лидия Носова проводит для всех желающих необычные ужины – там предлагают не просто поесть, а представить себя известным жителем региона. Недавно, например, прошел вечер, посвященный Машарову. Гости ели то, что когда-то подавали к его столу – баранину с бататом и перечным соусом, винегрет с черным жемчугом.

Рецепты Лидия с командой находит в воспоминаниях современников и иностранцев, которые приезжали в гости к тюменцам. Некоторые ингредиенты приходится заменять, все подбирают вручную.

"Реальные рецепты я беру, например, из книги Елены Малаховец, у меня дома есть оригинал 1898 года. Эта писательница считалась тогда гуру кулинарии. Приходится, конечно, переводить старинные меры весов в современные. Подбираем, пробуем, но все получается вкусно", - рассказала Вслух.ру Лидия Носова.

Уже прошли ужины, посвященные Текутьеву, Ершову, Распутину и Менделееву. На каждом атмосферу создают не только за счет блюд, но и с помощью костюмов.

"Для вечера Ершова, например, к нам приезжали сотрудники музея, посвященного ему. Они в костюмах от первого лица – писателя и его жены – пели романсы, рассказывали о своей жизни", – отметила Лидия.