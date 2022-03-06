Все больше дружных семей появляется в Тюменском районе

В 2021 году ЗАГС Тюменского района зарегистрировал 1342 брака – это больше, чем в предыдущие годы. Управление ЗАГС Тюменского района сообщает об увеличении числа зарегистрированных браков. В минувшем году официально статус семьи получили 1342 пары. Это больше, чем в 2019 или в 2020 годах.

Выездную регистрацию брака – в центрах культуры "Премьера" (п. Богандинский) и "Вернисаж" (п. Винзили) - предпочли четыре пары заявителей. В наступившем году созданы 162 семьи. Особо популярны среди молодоженов даты с двойками. Так, только в один день, 22 февраля 2022 года, в Тюменском районе было зарегистрировано 10 браков. Как уточнили в управлении ЗАГС, уже заняты все места на 22 июля 2022 года. Также специалисты фиксируют рост подачи заявлений на регистрацию брака через портал Госуслуг.

В 2021 году их было 44 % от числа всех заявлений. А за январь этого года такой способ предпочло более половины новобрачных (55 %). Как отмечают жители района, это удобно и быстро. Семьи Тюменского района, отмечающие юбилей супружеской жизни, получают памятные медали. За шесть лет такие награды к семейному счастью получили 339 пар.

В 2021 году самое большое число юбиляров было в Онохинском (15), Каскаринском (15), Богандинском (11) и Боровском (11) муниципальных образованиях. Всего в минувшем году вручено 90 таких медалей. В этом году запланировано чествование 81 семьи. Больше всего медалей будет вручено в Онохинском (10) и Каскаринском (10) муниципальных образованиях, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.