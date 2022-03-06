Для домашней орхидеи можно сделать полезный "коктейль" для улучшения иммунитета

Орхидеи давно полюбились тюменским садоводам. И пусть растения довольно прихотливы, при должном уходе и терпении вознаградит вас за труды роскошными бутонами.

Цветовод Наталья Исакова считает, что помимо удобрений, которые продаются в садовых центрах, орхидеям придется по вкусу перекись водорода, которая наверняка есть в каждом доме.

Раствор перекиси водорода усиливает иммунитет орхидеи, насыщает почву кислородом, стимулирует цветение растения, препятствует появлению болезней и вредителей.

– Чтобы приготовить питательный "коктейль", нужно взять литр воды комнатной температуры (лучше дистиллированной), добавить две столовые ложки перекиси водорода и хорошенько размешать, – советует цветовод. – Полученным раствором необходимо поливать орхидею раз в неделю.

Это удобрение подойдет и для внекорневых подкормок: опрыскивайте им листья растения раз в десять дней.

Если орхидея начала болеть и чахнуть, попробуйте такой способ лечения: три столовые ложки перекиси водорода и каплю йода развести в стакане воды, опрыскать цветок.

Хорошо себя зарекомендовала и янтарная кислота, которая продается в виде таблеток или порошка в специализированных магазинах. Янтарная кислота стимулирует рост корней и пышное цветение, устраняет стресс после пересадки или транспортировки.

Кроме того, удобрение укрепляет иммунитет орхидеи и продлевает ее жизнь. Нужно развести таблетку (или один грамм порошка) в литре воды. Поливать раз в семь-десять дней.

В следующих случаях подкормки орхидее противопоказаны: сразу после покупки и после пересадки.