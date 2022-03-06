Тюменским садоводам назвали самые удачные посадочные дни в марте

12:22 06 марта 2022
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В марте уже можно заниматься огородом. Лучшие посадочные дни для томатов, перцев и баклажанов, по словам руководителя центра природного земледелия Веры Легковой, – 14 и 15 марта. Для посева цветов лучше выбрать 9 марта.

Вера Легкова дала рекомендации по посадке на основе петуний. Для них нужно 8 литров земли и по 2 литра вермикулита и биогумуса, еще полстакана ферментированной органики, в которой содержится много почвенных микроорганизмов. Все это нужно смешать и увлажнять из пульверизатора, пока из земли не получится сделать в ладони комок.

"Созревать почва будет минимум неделю. На это время убираем ее в полиэтиленовый пакет", - рассказала садовод Вслух.ру.

Потом почву нужно утрамбовать в специальную емкость и сделать лунки под семена, перед этим опрыскав землю. Когда из земли появится росток, окучивать зубочисткой.

Теги: садоводы , советы
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