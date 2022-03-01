Ямал отправил в Ростовскую область 35 тонн гуманитарной помощи

Две фуры с собранной для жителей ЛНР и ДНР гуманитарной помощью ямальцы отправили из Нового Уренгоя в Ростовскую область, сообщает пресс-служба губернатора округа.

"Часть гуманитарного груза собрана в самом Новом Уренгое, часть прибыла из Надыма и Салехарда, также сюда добавят то, что собрано в Ноябрьске и Губкинском. В общей сложности Ямал отправляет около 35 тонн", говорится в сообщении.

Предполагается, что путь в 4 тысячи километров грузовики преодолеют за пять дней. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается.