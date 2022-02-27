Масленичные куклы на городском конкурсе представят тюменцам

В Тюмени стартовал третий городской конкурс-выставка масленичной куклы "Хороша Маслёна", его проводит ДК "Торфяник".

Индивидуальные авторы и коллективы могут представить семейные, трудовые, школьные, студенческие, самодеятельные и т.д. работы. Для участников предполагаются три возрастных категории: от 8 до 13 лет, от 14 до 18 лет и все, кто старше 19 лет. Среди требований: высота до 1 метра, славянский колорит.

Есть требования к куклам: высота не более одного метра, ярко выраженный славянский колорит. Приветствуются традиционные формы выполнения изделий. Работа должна быть устойчивой, удобной при транспортировке.

Как выяснил Вслух.ру, жюри оценит оригинальность, мастерство, верность традициям, соответствие образу и теме.

Заявки и работы принимаются до 3 марта включительно в ДКиТ "Торфяник": ул. Малышева, 26. Телефон для справок: 8 (3452) 458-328. Заявку можно скачать на официальном паблике ДК.

Выставка работ и награждение состоятся во время народного гуляния "Масленичный разгуляй", которое пройдет 6 марта на площади жилого района Тарманы. Время будет уточнено позднее.