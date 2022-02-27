Зачем нужен трек-номер и как он помогает отследить посылку, рассказали тюменцам

Нередко тюменцы, получая в почтовых отделениях чек с цифрами и буквами, задаются вопросом, можно ли с их помощью оперативно получать оповещения о движении посылки. На этот вопрос редакции Megatyumen.ru ответили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

- После оплаты услуги по пересылке оператор выдаст чек, в котором кроме стандартной стоимости и наименования услуг будет указан номер регистрируемого почтового отправления (РПО), это и есть трек-номер отслеживания, - пояснили в ведомстве. - Трек-номер служит для отслеживания перемещения доставляемого отправления на каждом этапе пути. При приеме почтового отправления сотрудник почтового отделения вносит информацию в базу, и первый статус "Принято в отделении связи" появится сразу же после отправки.

Трек-номер отправлений по России состоит из 14 цифр, где первые шесть цифр указывают на индекс почтового отделения получателя, следующие две цифры обозначают месяц печати штрихкодового идентификатора, цифры с девятой по тринадцатую - уникальный номер отправления, а последняя цифра - контрольная.

- Для международных почтовых отправлений регламентом Всемирного Почтового Союза утвержден единый стандарт трек-кода. Тип почтового отправления определяют две первые латинские буквы, следующие девять цифр в трек-номере, состоят из уникального восьмизначного номера и последней проверочной цифры. Две последние латинские буквы в номере отслеживания указывают на страну отправления, - сообщили почтовики.

Отслеживать почтовое отправление можно оперативно по трек-номеру на сайте или в мобильном приложении Почты России. В строке РПО последняя цифра в чеке напечатана через пробел, но клиенту при отслеживании вводить его нужно без пробелов.

Если посылку, письмо или бандероль отправили вам – трек-номер для отслеживания нужно узнать у отправителя (интернет-магазины обычно указывают его на странице заказа). Поэтому при оформлении заказов по возможности просите продавца оформлять регистрируемое отправление.

Регистрация в личном кабинете поможет также сохранять список отправлений, чтобы каждый раз не вводить трек-номера заново, получать оповещения о перемещении отправлений на электронную почту, а также просматривать историю отправлений.