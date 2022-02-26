Как получить рассаду из магазинных помидор, рассказали тюменцам

Тюменские огородники уже начали готовиться к новому дачному сезону – закупили семена, достали ультрафиолетовые лампы и емкости для рассады. Необычный способ вырастить помидоры черри использует садовод-любитель Алена Васильева.

– Я уже давно покупаю в тюменских магазинах черри местного производства. Они очень вкусные, но не всегда есть в продаже. Мне захотелось обзавестись таким сортом на своей грядке, но я не знала его названия. Как-то я наткнулась в сети на способ выращивания помидор прямо из плодов и успешно его опробовала, – поделилась дачница с корреспондентом "Тюменская область сегодня".

Она боялась, что черри не вырастут или не будут плодоносить, так как о сорте ничего не известно. Но все получилось.

– Чтобы вырастить черри на балконе из магазинного помидора, нужно взять емкость с грунтом, разрезать плод пополам и посадить в землю срезанной стороной с семечками кверху. Обязательно присыпать грунтом и поливать. Наверняка можно вынуть семена из плода и посадить их отдельно, но мне показалось, что сам томат создает своеобразное удобрение, перегной, и от этого рассаде только лучше, – советует тюменка.

Когда всходы появятся, их можно проредить, потому что расти они могут очень обильно. А в фазе четырех настоящих листиков их стоит пересадить в отдельные емкости.

– Зимой эти саженцы изредка плодоносили у меня на утепленном балконе, а весной я высадила их в теплицу. Там они вытянулись, разрослись и стали активно давать новые плоды. В этом году я решила снова посадить эти черри и повторить эксперимент, – добавила огородница.