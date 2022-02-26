О медицине военных лет расскажут тюменским студентам и школьникам

Интерактивный проект "Тюмень – город госпиталей" реализуется уже несколько лет. В 2021 году Тюмени было присвоено звание "Город трудовой доблести". Далеко не все могут знать о том, какие предприятия и в том числе госпитали располагались в городе во время Великой отечественной войны. А о том, какой вклад в победу внесли тюменские медики, некоторые даже не задумываются.

Исправить это решила команда ТюмГМУ совместно с Клубом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В 2015 году преподаватели и студенты университета придумали и впервые реализовали в городе уникальный интерактивный проект "Тюмень — город госпиталей".

Команда планирует привлечь к реализации учащихся медицинских классов тюменских школ и студентов 1-2 курсов медуниверситета. Это в общей сложности около двух тысяч человек.

– Студенты с удовольствием участвуют в организации проекта, готовят презентации на основании материалов Музея истории нашего университета. Скоро тюменские школьники услышат из уст студентов о подвиге врачей и медсестер, работавших в годы войны в госпиталях, эвакуированных на тюменскую землю, – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" куратор проекта, начальник управления молодежной политики Тюменского ГМУ Елизавета Кунгурова.

Организаторы попытаются воссоздать атмосферу военного госпиталя, чтобы наглядно продемонстрировать специфику работы медицинских специалистов в военное время. Уже 9 мая в здании одного из госпиталей по улице Республики, 44 в Тюмени пройдет выставка-инсталляция, которую могут посетить все тюменцы по предварительной записи.

Ранее проект уже был реализован в Тюмени. В 2019 году инициатива стала победителем регионального конкурса проектов "Моя идея". В этом году проект будет реализован в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов.

Инициативу высоко оценил экспертный совет конкурса, что позволило организаторам проекта получить финансирование на реализацию в размере 436 тысяч рублей.