В Сургуте создают котариум

В ТРЦ "Сургут Сити Молл" появится котариум, в котором будут жить пушистые подопечные движения "Дай лапу". Помещение уже подобрано, за жизнью котов можно будет наблюдать в живую через стеклянную стену и по онлайн-трансляции, сообщается на странице зооволонтеров в Vk.

"Понаблюдать за котиками в комфортной для них обстановке смогут не только гости ТРЦ, но и все желающие в формате онлайн. Это станет возможным благодаря организованной видеотрансляции. Все это по мнению волонтеров и инициаторов проекта даст замечательный шанс оценить характер пушистиков, их привычки, ну и параллельно свою готовность к появлению в доме четвероного питомца", - говорится в сообщении.

В администрации ТРЦ уверены, что котариум станет одним из мест притяжения для детей и их родителей, где "уровень мимишности теперь точно будет зашкаливать".

Первые элементы домашнего убранства котариума предоставили воспитанники Сургутской школы профессиональной подготовки. Вместе со своими учителями специально для подопечных ОД "Дай лапу" они смастерили лежанки для пушистиков, настоящие домики с "лазалками" и подготовили небольшую фотоэкспозицию.

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Фото - https://vk.com/daylapu_surgut