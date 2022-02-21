Тюменские школьники пробуют быть дизайнерами

14 февраля стартовал Всероссийский конкурс "Классное пространство", его участники предлагается разработать дизайнерские проекты по организации и оформлению помещений в современных школах.

Конкурсанты могут предложить свои разработки в девяти номинациях. Принимаются идеи, как преобразить столовую, спортзал, общественное пространство, входную группу. Также разрешается спроектировать актовый зал, библиотеку, учительскую и улучшить классные кабинеты.

"К дизайн-проекту требуется текстовое пояснение, которое раскроет детали задумки. Можно выбрать одну или несколько номинаций", - сообщила руководитель Голышмановского центра развития образования Любовь Дюкова.

К участию в творческом конкурсе приглашаются школьники от 8 до 17 лет. Итоги подведут 31 марта в двух возрастных номинациях: учащиеся младшего и среднего звеньев, старшеклассники. Победители получат путёвки в детские центры "Орлёнок" и "Артек".

Организаторы конкурса "Классное пространство" – Российское движение школьников, движение "ЮНАРМИЯ" и АНО "Большая перемена" при поддержке Минпросвещения России. Подать заявку и отправить работу можно до 13 марта. Для этого нужно зайти на сайт РДШ на страницу проекта.

В конце прошлого года министерством был утверждён перечень средств обучения и воспитания, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. Он будет применяться при строительстве новых школ, а также при создании новых учебных мест в уже действующих. Стоимость оборудования учебного места для российского школьника составит 198 тысяч рублей. По словам организаторов Всероссийского конкурса "Классное пространство", лучшие задумки школьников будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств, сообщила АиФ - Западная Сибирь.