Для жителей Новопатрушево открылось новое почтовое отделение

В Тюмени Почта России расширила сеть отделений. Новое почтовое отделение на Федюнинского, 60/1 обслуживает жителей ЖК "Новопатрушево". Также здесь будут обслуживать прилегающие территории – деревни Патрушева и Ожогина.

- Сейчас почтовый офис открыт пять дней в неделю со вторника по субботу с 10.00 до 19.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов. В клиентском зале работают две операционные кассы, сотрудники почты предоставляют все услуги почтовой связи – финансовые, почтовые, банковские и другие. Третье окно открывается в часы пиковой нагрузки. Почтовые и финансовые услуги также доступны для клиентов с ограниченными возможностями, - сообщили корреспонденту издания Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Жители уже оценили удобство обслуживания в новом почтовом отделении, которое находится рядом с домом. Наиболее востребованные операции – получение и отправка почтовых отправлений, а также курьерских отправлений

В целом жителей областной столицы региона обслуживают 57 почтовых отделений, жителей Тюмени и ближайших населенных пунктов обслуживают 232 оператора и 195 почтальонов.