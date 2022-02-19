Молодежный "Киноклуб" будет запущен в Тюмени

В Тюмени стартовал новый проект для любителей фильмов "Киноклуб".

"Киноклуб" — новая городская площадка для тюменцев, где они смогут узнать обо всех новинках в сфере кинематографа. Жители смогут участвовать в офлайн-показах картин и предлагать свои любимые ленты. Тюменцев ожидает серия прямых эфиров, посвященных громким премьерам, а также мировой классике, которая в последние годы все чаще возвращается на широкие экраны.

В рамках онлайн-мероприятий пройдут розыгрыши билетов в тюменский кинотеатр, а также тематических подарков. Как сообщила Moi-portal.ru менеджер проекта Яна Швецова, у участников проекта будет возможность делиться с тюменцами своими подборками любимых фильмов и сериалов.

"Раз в месяц мы планируем проводить офлайн-показы кинолент с обсуждением после просмотра. Например, 27 февраля в мультицентре пройдет показ американской мелодрамы 1942 года "Касабланка". Количество мест ограничено. Вход на событие только по предварительной регистрации", — поделилась Яна.

Кроме этого, в рамках "Киноклуба" планируется провести серию показов тюменского документального кино. Об этом организаторы обещали анонсировать позже.