В Тобольске организовали проверку из-за школьной задачи по биологии

Житель Тобольска удивился задаче по биологии на тему "Терморегуляция организма", которую учитель задала его сыну-восьмикласснику, фотографию задания он опубликовал в одном из тобольских пабликов в "ВКонтакте" с комментарием: "Я извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но что это за задачи такие???"
Позже выяснилось, что учитель работает в школе №5, задачу взяла их учебника по криминалистике, предварительно посоветовалась с психологом и "получила ответ, что психологической нагрузки для 15-летних подростков эта задача не несет".
"Департаментом образования города Тобольска по данному факту проводится служебная проверка. Все выводы и решения будут сделаны по ее окончанию", - пояснили ситуцию изданию в Информационном центре правительства региона.
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