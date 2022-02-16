"Газпром нефть" подарила тюменскому моногоспиталю четыре аппарата ИВЛ

Фото - ООО "Газпромнефть – Ямал"

Сотрудники "Газпромнефть – Ямал" в рамках корпоративной программы "Антивирус" передали 4 аппарата искусственной вентиляции легких Областной клинической больнице №1 г. Тюмени

В госпитале на базе ОКБ №1 Тюмени лечение от сovid-19 проходя пациенты с самой тяжелой формой коронавируса. Аппараты ИВЛ, которые поступили на баланс медицинского учреждения, поддерживают успешную вентиляцию легких благодаря различным режимам настройки и максимальной синхронизации с дыханием пациента, сообщили в пресс-службе "Газпром нефти".

"Поступившее оборудование современное, эффективное, а главное – востребованное в условиях сегодняшних реалий. 3 аппарата ИВЛ – "золотой стандарт" неинвазивной вентиляции легких. Они упрощают уход за пациентами благодаря высокому уровню безопасности и интерактивному дисплею. Еще один – переносная портативная модель, отличный помощник в условиях стационара и за его пределами, особенно на этапе транспортировки больного и когда счет идет на минуты", - прокомментировал подарки заведующий госпиталем Алексей Барадулин.

Алексей Овечкин, генеральный директор "Газпромнефть – Ямала":