Как правильно подготовить семена для посева на рассаду, рассказали тюменцам

Перед посевом семена нужно правильно подготовить, чтобы рассада выросла крепкой.

- Замочите семена в тканевых мешочках или в обычной марле в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, - делится своими секретами голышмановская огородница с многолетним стажем Марина Иванцова. - Затем их вынимаем и промываем в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе "Идеала" на сутки или в воде от растаявшего чистого снега, её называют "живой". Семена полезно закалить перед посевом: подержите их несколько ночей в холодильнике при температуре +2+4 градуса, днём – ри комнатной температуре. Кто-то наоборот прогревает семена – есть такие методы.

Сеять каждый сорт семян Марина Иванцова советует в отдельные ёмкости из-за разной всхожести. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась. Золотое правило посадок – глубина должна быть, как троекратная ширина семени. Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть семена, начавшие прорастать. Сразу после полива не закрывайте ящички, дайте получше проветриться. Томаты очень требовательны к свету – им нужно обеспечить дополнительную подсветку.

- У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, - рассказывает опытная огородница. - Потом, ближе к середине марта, я перемещаю их на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, посеянные в начале марта.

За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают на солнце, холоде и ветре. Начните с открытых форточек и не только днём, но и ночью. Затем вносите на балкон или в веранду на 2-3 часа, а спустя некоторое время оставляйте и на целый день. Когда станете оставлять на ночь, то в первые дни прикрывайте плёнкой для подстраховки.

Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду. Если появились первые признаки увядания верхушки, а это болезнь "чёрная ножка", тогда присыпьте, словно "посолите", вокруг стебелька песком, Комсомольская правда-Тюмень.