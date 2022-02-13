Более сорока тысяч крупногабаритных посылок приняли и отправили тюменские почтовики в 2021 году

В прошлом году организации Тюменской области получили и отправили по почте посылок общим весом 2569 тонн. Максимальный вес одного отправления составил 500 кило. Об этом редакции Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.



В Тюмень крупногабаритный груз доставляется в основном из Москвы и Владивостока. Самое востребованное направление крупногабаритных посылок из Тюмени – ХМАО и ЯНАО. Это велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. Груз этот имеет выраженный сезонный характер. Весной, как правило, возрастают отправки мотоциклов и велосипедов.

- В услугу "Крупногабаритное почтовое отправление" входит прием, упаковка, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов. Отправить или заказать доставку крупногабаритных грузов можно практически во всех крупных городах России. В Тюмени крупногабаритные отправления принимаются и выдаются в почтовом отделении закрытого типа при магистрально-сортировочном центре по улице Огарева, 2. Их максимальные габариты - 300х130х190 см. Сейчас сервис крупногабаритных отправлений доступен только для организаций, заключивших договор с Почтой России, - уточнили в ведомстве.

У каждого отправления есть трек-номер для отслеживания. С его помощью можно отследить каждый этап перемещения посылки.

Кроме крупногабаритных почтовых отправлений почтовики развивают услуги доставки сборных грузов курьерской службой EMS. В прошлом году предельный вес одного отправления увеличился в 4 раза – с 50 до 200 кг, а максимальный вес партии может составлять 1500 кг. Сервис востребован производителями, ритейлерами и сервисными компаниями в разных сегментах рынка: автомобильных запчастей, товаров народного потребления, рекламной продукции, электроники и техники, товаров для красоты и т.д.

Отправка сборных грузов через почту возможна как со склада клиента, так и при самопривозе в доступные пункты приема.