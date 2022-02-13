Тюменцам рассказали, как побороть дентофобию

Более трети населения планеты боится ходить к стоматологу. Чаще всего из-за пережитого неприятного опыта и эмоционального потрясения. Панический страх встречи с зубным врачом и само посещение стоматологического кабинета называется дентофобией. Как от неё избавиться, ведь зубы надо лечить иначе могут возникнуть серьёзные последствия.

- Чем больше оттягивать поход к врачу, тем чаще его потом придется навещать, - рассуждает стоматолог областной больницы № 11 Елена Гришан. - Гораздо проще вылечить начинающийся кариес в виде темной точки, а не обширный запущенный пульпит. То, что люди боятся лечить зубы, в этом нет ничего странного. Избегать травм и беречь организм – естественная защитная реакция человеческой психики. Другое дело, что боль в вашем сознании – мнимая, а лечиться она мешает вполне реально. Люди воображают себе "последствия", которые еще не случились, поэтому до последнего оттягивают очередной визит к стоматологу.

Кто-то в состоянии обуздать подсознательные реакции, а кто-то – нет. Психологи советуют дать себе время на моральную подготовку перед лечением дубов. Для начала можно просто сходить на консультацию к стоматологу – познакомиться со специалистом и освоиться в лечебном кабинете.



- Выбирайте спокойный период для визита к стоматологу – чтобы не умножать стресс, - рекомендует психолог Ирина Морозова из Заводоуковска. - Назначьте день, свободный от важных дел: рабочих встреч, долгих поездок, семейных праздников. И лучше – с утра, чтобы у вас не было возможности слишком долго волноваться перед лечением. Если есть возможность, то начинайте с процедур "попроще". Это своего рода тренировка для психики, например, сделайте профессиональную чистку зубов. Во время безболезненной и полезной процедуры уйдет часть страхов и неприятное ощущение от того, что врач "ковыряется у вас во рту".

Также психологи советуют отвлечься на приятную музыку, аудиокниги и кино, чтобы не думать о предстоящем лечении зубов. Не нужно стесняться контактировать со стоматологом – если вам нужна пауза, подайте знак. Также не стоит терпеть, если вам стало дурно во время лечения – голосом или жестами попросите врача остановиться. Современная стоматология располагает разнообразием обезболивающих и успокаивающих средств. Задача врача – не напугать вас еще больше, а подобрать самые оптимальные и комфортные способы лечения. Для ребёнка особенно важен психологический настрой перед посещением стоматолога. Можно предварительно поиграть с ним несколько раз в сюжетные игры о добром докторе. Для первого визита постарайтесь выбрать врача, который бы легко нашёл общий язык с вашим ребёнком и оставил хорошее впечатление от лечения зубов, сообщает АиФ-Западная Сибирь.