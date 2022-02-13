Головокружения - повод обратиться к врачу. Советы тюменцам

Головокружение может сигнализировать о серьезных нарушениях здоровья. Особенно, если возникает у молодых людей, без хронических сосудистых заболеваний.

По словам невролога, рефлексотерапевта Тюменского кардиоцентра Татьяны Антипиной, в основном, причины головокружения у молодых людей безобидны. Например, переживания, которых хватает в жизни любого человека, независимо от возраста.

-Если головокружение возникло во время публичной презентации или после конфликта с близкими, то причина в выработке адреналина. Этот гормон вызывает спазм сосудов. Что приводит к временному ухудшению кровотока в мозге, - комментирует доктор. - Любители диет могут испытать головокружение из-за голода, так как недостаток глюкозы ухудшает работу головного мозга.

Привести к такому состоянию могут и слишком активные движения. Они могут вызвать снижение давления, появление головокружения, а иногда и обморок.

Однако если помимо головокружения есть нарушение зрения, слуха, слабость, онемение рук, резкие повышения давления, нужны вызвать скорую помощь. Такое состояние может быть симптомом опасных недугов. Если же к головокружению присоединяется шум в ушах или снижение слуха, нужно проконсультироваться у ЛОР-врача, сообщает Мегатюмень.