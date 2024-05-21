Прокуратура и полиция проводят проверки по сообщению об избиении ребенка у монастыря

Прокуратура Тюменской области и полиция организовали проверки по информации в СМИ о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка.



"В СМИ размещена публикация о том, что на территории Ильинского монастыря в районе набережной в Тюмени был избит ребенок. Как утверждает очевидец, мальчику около 5-6 лет, его сопровождали женщины в церковной одежде и нанесли ему несколько ударов. ... Кроме того, сотрудниками полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль", - указано в сообщении облпрокуратуры.



Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.