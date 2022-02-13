Собака мордой вниз: о пользе детской йоги в Тюмени

Йога – сочетание духовных практик, направленных на физическое и моральное оздоровление полюбилось многим. И это не случайно. Занятия йогой помогают снять напряжение, расслабиться и ощутить гармонию со своим телом. Родители стали все чаще приводить на тренировки и своих детей. Причина в многогранности и доступности этого учения.

Лариса Рябкова порядка шести лет преподает детскую йогу. Она занимается с детьми дошкольного и школьного возраста. Лариса рассказала изданию "Тюменская область сегодня" о пользе древнего учения.

Преподаватель уверяет, что практика йоги достаточна универсальна: развивается сила, гибкость, выносливость. Если регулярно посещать занятия, то тело становится пластичнее, предотвращается сколиоз, исправляется осанка, нормализуется кровообращение во всем организме.

– Половину дня дети проводят в школе, остальную половину лежа дома. Безусловно, это негативно сказывается на осанке и общем состоянии здоровья. Уже на первых занятиях дети делают большой шаг на пути к владению своим телом, – отметила она. – Ребята учатся взаимодействовать друг с другом и доверять партнеру. Эмпатия – основа нашего сопереживания другому. Очень важно уметь чувствовать и понимать окружающих нас людей.

Противопоказаний и ограничений к занятиям йогой не так много. Их прокомментировала преподаватель другой студии йоги Динара Габдулханова.

– Нельзя заниматься во время обострения хронических заболеваний, сильной физической усталости, функциональных нарушений работы внутренних органов и инфекционных заболеваний. Не стоит игнорировать сильное переутомление и простуду. Перед началом занятий обязательно предупредите преподавателя об имеющихся противопоказаниях, – добавила она.