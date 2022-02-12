Пациентам с инсультом помогают врачи тюменской больницы

Около двух лет назад в рамках национального проекта "Здравоохранение" в тюменской Областной клинической больнице №1 было открыто неврологическое отделение №1, где оперативно оказывают тюменцам высокотехнологичную медицинскую помощь при остром нарушении мозгового кровообращения. Только за прошедший 2021 год в стационаре получили лечение более 500 пациентов с инсультом.50 сотрудников отделения – медсестры, санитарки, регистраторы, врачи – прошли специализированные курсы.

В ближайшем будущем в штате появится и социальный работник. Слаженная команда высококлассных специалистов, а также наличие современной аппаратуры для диагностики, лечения и реабилитации - залог успешной работы. В этом году парк оборудования отделения вновь пополнится. "У нас появятся высокие ходунки. С их помощью мы будем восстанавливать навыки ходьбы у пациента прямо в отделении", - рассказал Рашит Раемгулов, заведующий неврологическим отделением ОКБ №1. Также в планах на будущее - аппарат для электростимуляции, который необходим для того, чтобы пациент вновь научился глотать.

Гибридные операции - еще одно нововведение в отделении. "Такое вмешательство - многоходовая, мультидисциплинарная работа. Пациенту в остром периоде инсульта проводят обследование, потом его направляют в отделение рентгенхирургии на тромбэктомию, оттуда в операционную - к сосудистым хирургам. Они удаляют атеросклеротическую бляшку. Затем пациента переводят в палату реанимации нашего отделения. Все эти манипуляции выполняются в первые 12-24 часа", - прокомментировал заведующий отделением.

На конференции "Доказательная неврология" доклад врачей неврологического отделения ОКБ №1 о гибридной операции стал своеобразным прорывом. Почти 10 таких вмешательств было выполнено за прошедший год. По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.