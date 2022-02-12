В борьбу с пандемией вовлечены тюменские студенты-медики

Работа на горячей линии 122, в городских поликлиниках под руководством квалифицированного персонала, консультация заболевших — эту и другую посильную помощь оказывают студенты-медики в борьбе с пандемией коронавируса в Тюменской области.

Волонтеры помогают упростить рабочий процесс профессиональным медицинским работникам. Основная мотивация для студентов — возможность освоить профессию не только на студенческой скамье, но и на практике, работая в кругу будущих коллег.

Департамент здравоохранения и медицинские организации Тюмени самостоятельно обратились за помощью к руководству медуниверситета. В ТюмГМУ, понимая важность вопроса и учитывая современные ковидные реалии, на просьбу откликнулись.

— Наши студенты понимают важность помощи будущим коллегам и с удовольствием откликнулись на призыв. Для ребят это еще и опыт работы в реальной больнице: они имеют возможность наблюдать за действиями профессиональных врачей, погрузиться в тонкости работы медицинских организаций и, возможно, даже выбрать будущее место трудоустройства, — рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова.

По словам Марии, ребята-волонтеры выполняют только ту работу, которую они уже умеют делать. Они максимально продуктивно задействованы в процессе.

Каждый может выбрать время работы и поликлинику рядом с домом или учебой. Кроме оказания помощи студенты также имеют возможность познакомиться со спецификой работы, освоить специализированные компьютерные программы, получить практический опыт и углубиться в профессию. Это помогает понять, врачом какой направленности может стать студент после окончания обучения.

Всего, по словам Марии Антоновой, в будние дни в качестве волонтеров работают от 70 до 90 студентов, в выходные — 50. Общее количество волонтеров, которые помогают в поликлиниках Тюмени — 179 человек, а желающих намного больше. И эта цифра только растет.