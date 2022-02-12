Все меньше тюменцев планируют отмечать День всех влюбленных

14 февраля в России отмечают День святого Валентина, но отношение к этому празднику неоднозначное. Он появился в нашей стране в конце 90-х и тогда никто не вникал в его историю. Всем просто хотелось красок жизни при серых буднях. И стар, и млад обменивались "валентинками", подарками и признавались в любви. Молодёжь так делает и до сих пор. Психологи считают, что не стоит углубляться в историю этого праздника, важно то, что он учит подростков да и замкнутых взрослых не бояться проявлять свои чувства.

- В обычной жизни не всегда получается быть открытым, а иногда просто не знаешь, как показать свою симпатию, - говорит психолог из Заводоуковска Ирина Морозова. – Праздничные ритуалы помогают решиться - мы же дарим друг другу валентинки, подарки, цветы, романтические ужины и много-много сердечек. И в этот день нет неправильных проявлений чувств - все они принимаются. Для кого-то этот день – повод намекнуть на свою симпатию и узнать, взаимна ли она, для других – повод подарить любимой цветы или провести романтический вечер. Так сложилось исторически, что в нашей стране последние лет сто происходили постоянные изменения, ставящие зачастую очень остро вопрос выживания. Уже несколько поколений просто не получали в детстве опыт открытого проявления чувств – отсюда возникла сухость" и суровость во взаимоотношениях между людьми.

14 февраля – лишний повод быть более нежными и открытыми, возможность дарить любовь тем, кто дорог, не озираясь на условности. Большинство супружеских пар, кто много лет уже вместе, эту традицию не поддерживает, считая его молодёжным веянием. Думаю, что каждый волен выбирать: праздновать День всех влюблённых или нет. Если мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки, старички и старушки добровольно и с радостью в этот день поздравляют друг друга, делают подарки и дарят слова поддержки и любви, значит, этот праздник нужен.

Церковнослужители категоричны в своём мнении – греховный День святого Валентина искоренять однозначно. Праздником настоящей любви и верности они называют День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.

Предприниматели говорят, что за последние 4 года ощутимого прироста клиентов 14 февраля нет. Владельцы цветочных магазинов по старой памяти поднимают цены на доставку цветов, но ажиотажа не наблюдается. В странах Европы День всех влюблённых по-прежнему актуален, а в России он потихоньку уходит, сообщает АиФ - Западная Сибирь.