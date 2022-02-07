Дистанционные уроки безопасности проводят тюменские автоинспектиры

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области проводят дистанционные уроки по безопасности дорожного движения со школьниками, в них принимают участие руководители подразделений ГИБДД региона.

Детям рассказывают о выборе безопасного маршрута из дома в школу, о необходимости использования световозвращателей в темное время суток, а также о дорожной безопасности во дворах, где дети сейчас проводят много времени. В минувшем году 47 детей стали участниками ДТП в дворовых территориях.

В 2021 году чаще всего дети попадали в ДТП в понедельник, вторник и субботу. Самыми аварийными часами стало время с 15.00 до 19.00 часов. В темное время суток участниками аварий стали 26 детей-пешеходов, два ребенка погибли, 24 ранены, все дети переходили улицу без световозвращающих приспособлений, сообщает ГИБДД Тюменской области.