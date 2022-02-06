Новые мониторы пациентов поступили в реанимацию ишимской больницы

В Областную больницу №4 города Ишим поступила большая партия современных прикроватных мониторов - 39 обычных и 3 с функцией анализа концентрации углекислого газа (капнометрией). Новое оборудование закуплено на сумму более восьми миллионов рублей, а его поставка особенно важна сегодня, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Аппараты с капнометрией позволят отслеживать показатели концентрации углекислого газа у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, людей с нарушенным дыханием, вероятностью ухудшения состояния, - отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Колмаков. - Ранее у нас не было такой возможности. Обновление оборудования и новые мониторы были буквально жизненно необходимы, как врачам, так и пациентам".

Новые мониторы будут установлены у кроватей больных отделения интенсивной терапии и реанимации, в том числе моноинфекционного госпиталя. Каждый аппарат имеет широкий функционал для непрерывной оценки жизненно важных физиологических параметров организма. Оборудование позволяет отслеживать насыщение крови кислородом, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс, апноэ, концентрацию дыхательных, анестезиологических газов. С помощью нового монитора можно провести электрокардиограмму. В каждом аппарате запрограммировано устройство сигнализации для осуществления мониторинга во время передвижения пациента или его транспортировки.

По информации Ж. Стрижак, пресс-служба ОБ №4 (г. Ишим)